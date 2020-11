Zaradi kazni, sramote in nemoči otrpnejo in ne storijo nič zurnal24.si "Ukrepi za preprečevanje nasilja v družini so učinkoviti in niso togi, končen rezultat pa je vedno odvisen od sodelovanja žrtve, prič ter zbranih obvestil in dokazov. Bolj kot žrtve in priče sodelujejo, večja je možnost za ustrezno obravnavo in ukrepe proti nasilnežu." Tako so se odzvali na policiji na našo prošnjo za komentar, ali imamo v Sloveniji res vse ustrezne ukrepe in mehanizme za preprečevanje nasilja v družini.

Sorodno

Oglasi Omenjeni korona virus

Kranj

RTV Slovenija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tomaž Gantar

Luka Mesec

Jelko Kacin

Luka Dončić