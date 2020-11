Rebeka Dremelj gre tja pa vi? TOčnoTO.si Ena uspešnejših poslovnih žensk Rebeka Dremelj, ki je tudi pevka in ženska z velikim srcem predvsem pa odkrita motivatorka ljudi. Rebeka pa je kljub trenutni situaciji pozitivna. Na Instagramu je delila fotografijo, na kateri je nasmejana pri vratih, pod fotografijo je zapisala: “Ne gre za to kje smo, ampak za to kam gremo! Jaz v […]

Oglasi Omenjeni Rebeka Dremelj Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tomaž Gantar

Luka Mesec

Jelko Kacin

Luka Dončić