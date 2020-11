Večina zaposlenih ne dela od doma, slabše finančno stanje gospodinjstev 24ur.com Raziskava, ki so jo opravili člani ekipe Covid-19 Sledilnika in Mladih zdravnikov Slovenije, skupaj s podjetjem Valicon, kaže, da bi kar četrtina tistih, ki so preteklih teden hodili v službo, lahko delala od doma. "S tem bi zmanjšali verjetnost za tvegane stike," opozarjajo raziskovalci. Anketa pa kaže tudi na porast deleža prebivalcev, ki poročajo o slabšem finančnem stanju in zmanjšanem obsegu...

