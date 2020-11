V iskanju najboljših stranišč prevozili 3997 kilometrov in ocenili 154 lokacij RTV Slovenija Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je ponovno iskalo najbolj dostopna in urejena stranišča. Najboljša in najbolj dostopna javna stranišča so v občinah Ljubljana in Krško, najslabša pa v občinah Nova Gorica in Laško.

