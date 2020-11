Znani vsi udeleženci EP do 21 let v Sloveniji, med njimi je tudi Igor Bišćan Sportal Slovenija in Madžarska bosta prihodnje leto gostili nogometno evropsko prvenstvo do 21 let. Obe državi imata zagotovljen nastop, prav tako pa so po kvalifikacijah znani tudi preostali udeleženci prvenstva, za katerega bo žreb skupin 10. decembra v Nyonu. Obe gostiteljici bosta v najnižjem, četrtem bobnu.

