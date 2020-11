Letos mineva 110 let od smrti velikega ruskega romanopisca in filozofa Leva Nikolajeviča Tolstoja. Je najpomembnejši predstavnik ruskega objektivnega realizma, za katerega so značilni orisi sodobne in polpretekle ruske družbe, zgodovinskih dogajanj, narave, moralnih problemov in individualnih usod. Z močno psihološko analizo svojih likov je izročilu objektivnega realizma pridružil še močne prvine psihološke...