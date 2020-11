Sporazum, ki je prinesel mir na zahodni Balkan Primorske novice 21. novembra 1995 so v letalski bazi Wright - Pattersen blizu Daytona v ZDA pod energičnim vodstvom ameriškega diplomata Richarda Holbrooka končali pogajanja o Bosni in Hercegovini. Tistega dne so glavni akterji, predsednik predsedstva Bosne in Hercegovine Alija Izetbegović, hrvaški predsednik Franjo ...

