Portimao: Rossi 'izgubljen', Vinales že dolgo ni tako užival 24ur.com Steza v Portimau je le za najbolj pogumne. Vrtiljak, kot ga marsikateri dirkač opiše, je razdelil dirkaško karavano razreda motoGP na tiste, ki progo obožujejo in na tiste, ki občutke po prvem dnevu treningov še iščejo. Sobotne proste treninge in kvalifikacije za VN Portugalske si boste lahko ogledali na VOYO in Kanalu A.

