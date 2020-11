Novica hudo udarila tudi Dragića in Dončića: "Bogovi košarke, to ni pošteno!" zurnal24.si Novica, da bo eden izmed najbolj priljubljenih in spoštovanih igralcev v ligi NBA zaradi nove poškodbe izpustil še drugo zaporedno sezono, je močno prizadela tudi oba slovenska šampiona.

