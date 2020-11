VIDEO: Na Ptuju ustoličili novega princa karnevala Lokalec.si Minuli teden so na Ptuju okronali novega princa karnevala. Ustoličenje novega princa so z upoštevanjem vseh ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa pripravili na dvorišču Ptujskega gradu. Čeprav je bilo obiskovalcev zato le nekaj in ne nekaj tisoč kot v preteklih letih, ni bilo nič manj slovesno. Več pa v spodnjem prispevku.

