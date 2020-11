"Na stotine oboževalcev me je v evforiji stisnilo ob steno in skoraj zadušilo" SiOL.net V oddaji Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu, gledalce čaka prav poseben skok v glasbeno preteklost. Po dolgoletnem glasbenem premoru bomo v televizijski oddaji spet lahko videli nastop pevca Sebastiana, ki bo nastopil z novo priredbo skladbe Hočem to nazaj, s katero je navduševal pred natanko dvajsetimi leti. Sebastian nam je v pogovoru zaupal, kako se spominja evforije izpred dvajsetih let, kateri nastopi so bili najbolj nepozabni in kateri so bili najbolj inovativni načini, s katerimi so oboževalci hoteli priti v stik z njim.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Facebook

Maribor

Oglaševanje

YouTube

Zac Efron Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Goran Dragić

Luka Dončić

Janez Cigler Kralj

Jelko Kacin