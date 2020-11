V Braziliji do smrti pretepli temnopoltega moškega, po ulicah večjih mest protesti RTV Slovenija V več brazilskih mestih so izbruhnili protesti, potem ko so varnostniki ubili temnopoltega moškega. Množice so se na ulice med drugim odpravile v San Paulu, Brasiliji in Riu de Janeiru.

