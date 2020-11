Ruski specialci rešili dečka iz rok domnevnega pedofila 24ur.com Ruske posebne enote so rešile sedemletnega dečka, ki ga je konec septembra ugrabil domnevni pedofil. Posnetki, ki so jih objavili prikazujejo, kako so policisti v vasi Makarikha, vzhodno od Moskve, s kotnim brusilnikom razrezali ojačana kovinska vrata in prišli do dečka ter njegovega ugrabitelja.

