Slovo od patriarha Irineja: verniki brez mask in distance poljubljali krsto 24ur.com Potem ko je za posledicami okužbe z novim koronavirusom umrl patriarh Srbske pravoslavne cerkve Irinej, so njegovo truplo prepeljali v stolnico svetega nadangela Mihaela v Beogradu, kjer so se verniki lahko poslovili od njega. Iz posnetkov pa je razvidno, da veliko ljudi tudi tokrat ni nosilo mask in ni ohranjalo varnostne razdalje. Od njega so se poslavljali s poljubi križa in odprte krste, ki j...

