Danes se spominjamo 25. obletnice Daytonskega mirovnega sporazuma Vlada RS Na današnji dan pred 25 leti je bil v Daytonu dosežen mirovni sporazum - eden tistih pomembnih mejnikov evropske zgodovine, ki je Bosni in Hercegovini prinesel mir ter stabiliziral regijo. Gre za pomembno zmago diplomacije proti vojni ter konec konflikta in z njim povezanih nepojmljivih grozodejstev, ki so jih utrpeli prebivalci Bosne in Hercegovine. Daytonski mirovni sporazum ostaja garant njene suverenosti in ozemeljske celovitosti.

Oglasi Omenjeni Bosna in Hercegovina Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Goran Dragić

Janez Cigler Kralj

Jelko Kacin

Matej Tonin