UKC Maribor dobil donacijo v vrednosti 7 tisoč evrov, na tople obroke pa ni pozabil niti McDonalds Lokalec.si Univerzitetni klinični center Maribor se ponovno iskreno zahvaljuje donacijam, ki so ji deležni te dni. V petek so sporočili, da se zahvaljujejo kar štirim donatorjem. Najprej je Mercator razveselil zaposlene v UKC Maribor s kavami in čokoladicami v skupni vrednosti 7.000,00 evrov. Prejeli tudi plastenke vode Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je v sklopu Dneva slovenske […]

