Oranžni zmaji želijo nazaj navrh Sportal ACH Volley bo v tekmi 11. kroga 1. DOL gostil Panvito. Oranžni zmaji so po klofuti v drugem krogu, ko jih je premagal Salonit, nanizali sedem zaporednih zmag in oddali le tri nize. Hočani se bodo danes mudi v Kamniku, edini še preostal obračun tega kroga pa bo na sporedu v ponedeljek v Kranju. Obračun med Mariborom in Krko je zaradi okužb koronavirusa pri Novomeščanih prestavljen na december.

