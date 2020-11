Protesti v več francoskih mestih zaradi spornega zakona o varnosti 24ur.com V Franciji se je na današnjih protestih proti načrtovanemu novemu zakonu o varnosti v več mestih zbralo na tisoče ljudi. Protesti so med drugim potekali v prestolnici Pariz ter mestih Lille in Montpellier. Po mnenju kritikov sta sporna predvsem dva člena zakona, in sicer člen, ki naj bi bil namenjen zaščiti francoskih policistov, in člen, ki varnostnim silam dovoljuje nošnjo orožja znotraj javnih...

