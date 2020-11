"Pokličite rešilca, tudi mrtvi so." Huda nesreča na avtocesti med Zagrebom in Splitom Večer Ves dan hrvaški mediji poročajo o hudi prometni nesreči, ki se je zjutraj zgodila na avtocesti Zagreb-Split pri Karlovcu. V trčenju težkega tovornjaka in kombija hrvaških registrskih tablic so...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Hrvaška

Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Ana Bucik

Janez Janša

Meta Hrovat

Jelko Kacin

Matej Tonin