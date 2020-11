Avstrijci zmagovalci prve tekme sezone v Wisli, Slovenci šesti Primorske novice Avstrijski smučarski skakalci (1078 točk), drugi po prvi seriji, so zmagovalci prve tekme 42. sezone svetovnega pokala v poljski Wisli. Drugi so bili Nemci (1069,3), tretji pa domačini (1061,5). Slovenci v postavi Timi Zajc, Peter Prevc, Anže Lanišek in Žiga Jelar danes niso bili blizu vrha in so z 968,4 točke zasedli šesto mesto.

