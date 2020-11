Bayern le do točke proti Werderju, Leipzig zapravil priložnost za skok na vrh 24ur.com Nogometaši münchenskega Bayerna so v 8. krogu nemške lige doživeli novo neprijetno presenečenje. Na domačem stadionu so le remizirali proti Werderju iz Bremna (1:1), a ohranili minimalno vodstvo na prvenstveni lestvici. Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla je na gostovanju pri Entrachtu v Frankurtu prav tako remiziral z 1:1.

