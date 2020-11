Thiem po ogorčenem boju prek Đokovića do finala zaključnega turnirja 24ur.com Avstrijec Dominic Thiem je prvi finalist zaključnega turnirja sezone ATP v Londonu. V polfinalu je po dveh urah in 54 minutah igre premagal prvega igralca sveta Srba Novaka Đokovića s 7:5, 6:7 (10) in 7:6 (5).

Sorodno



































































































Oglasi