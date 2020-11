Novi zmagi pivovarjev in Trebanjcev RTV Slovenija Rokometaši Celja Pivovarne Laško in Trima Trebnje še naprej ostajajo edini neporaženi ekipi v državnem prvenstvu. Pivovarji so tokrat z 39:21 ugnali Izolo v gosteh, Trimo pa s 25:21 Slovana doma.

