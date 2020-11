Na letošnji predbožični loteriji so Španci razgrabili z epidemijo povezano številko 14320 Govori.se Ljubitelji iger na srečo v Španiji so letos hitro razgrabili listke tradicionalne predbožične loterije, imenovane El Gordo oziroma Debelinko, s številko 14320. Gre za številko, ki je v zavesti tamkajšnjih ljudi močno povezana s koronavirusno krizo, saj so 14. marca letos v Španiji prvič razglasili izredne razmere zaradi epidemije covida-19.

