Arenas dramatično do naslova v moto3, Bastianini pa v moto2 24ur.com Pred najboljšimi motociklisti v vseh treh razredih je le še sklepno dejanje sezone za VN Portugalske v Portimau. Tu bo, kot kažejo rezultati sobotnih kvalifikacij in petkovih prostih treningov, v vlogi enega od glavnih favoritov za zmago domači adut Miguel Oliveira. Vprašanje pa je, ali bo zdržal pritisk domače steze in slavil še drugič v tej vse prej kot običajni sezoni. Na Kanalu A in VOYO prav...

Sorodno









Oglasi