Moški po napadu morskega psa podlegel poškodbam Dnevnik Na severozahodu Avstralije je v napadu morskega psa umrl moški, so sporočile avstralske oblasti. Do dogodka je prišlo na priljubljeni plaži v bližini mesta Broome, kjer redko prihaja do tovrstnih dogodkov.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Avstralija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jan Oblak

Goran Dragić

Matej Tonin

Saša Arsenovič