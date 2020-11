Policija o tragični nesreči: voznik tovornjaka je vozil po odstavnem pasu 24ur.com Hrvaški policisti so sporočili podrobnosti tragične nesreče na avtocesti A1, v kateri so umrle štiri osebe. Voznik tovornjaka, ki je trčil v kombi v okvari na odstavnem pasu, je, kot kaže, dlje časa vozil izven svojega pasu. Alkotest ni pokazal prisotnosti alkohola, zato se o vzroku za zdaj samo ugiba. Policija bo preverila vse možnosti, tudi uporabo mobilnega telefona in to, ali je bil preutrujen.

