V 99. letu starosti je v soboto umrl upokojeni mariborski pomožni škof Jožef Smej, so sporočili iz Slovenske škofovske konference. Pomožni škof je bil od leta 1983 do upokojitve v letu 2009, poleg duhovniške in škofovske službe pa se je ukvarjal tudi s pesnjenjem, pisateljevanjem, prevajanjem in preučevanjem cerkvene zgodovine.