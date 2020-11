Protestniki v Gvatemali zažgali stavbo parlamenta in zahtevali odstop predsednika 24ur.com Policija je v nemirih prijela več kot 20 ljudi, skoraj 50 ranjenih pa so odpeljali v bolnišnico. Na stotine Gvatemalcev je v soboto delno požgalo stavbo parlamenta, protestiralo in zahtevalo odstop predsednika Alejandra Giammatteija zaradi odobritve proračuna, ki naj bi podpiral le elite, medtem ko se država bori z vsesplošno revščino.

