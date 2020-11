15 let Nemčije pod taktirko Angelo Merkel RTV Slovenija Mineva 15 let, odkar je bila Angela Merkel prvič potrjena za nemško kanclerko. V tem času je peljala Nemčijo skozi številne krize in izzive, njen največji, pandemija covida-19, pa bo slej kot prej tudi njen zadnji, saj je napovedala umik iz politike.

Sorodno

Oglasi