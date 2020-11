Letalske družbe za preživetje potrebujejo še 70 do 80 milijard dolarjev RTV Slovenija Letalske družbe, ki jih je pandemija covida-19 močno prizadela, za preživetje potrebujejo še 70 do 80 milijard dolarjev, potem ko so jim države po svetu po spomladanskem prvem valu pandemije že odobrile okoli 160 milijard dolarjev.

