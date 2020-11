Zvezdniki, ki so v tem tednu šokirali s svojimi dejanji ( 15. 11. – 22. 11. 2020) TOčnoTO.si Zvezdniki so muhasti, nas nasmejijo in spravijo v dobro voljo. Priznajmo si, da jih imamo radi in da bi vsakdan brez njihovih pripetljajev bil dolgočasen, še posebej v teh ‘koronskih časih’. Poglejmo, kdo je v tem tednu s svojimi dejanji navdušil. Kataya mnoge šokirala s svojo iskreno izpovedjo Špela Grošelj končno razkrila svoj novi izdelek […]

Oglasi Omenjeni Kataya

Špela Grošelj Najbolj brano Osebe dneva Anže Lanišek

Ana Bucik

Peter Prevc

Janez Janša

Meta Hrovat