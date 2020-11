Svojci pogrešajo 39-letno Mojco Cajnko iz Ljubljane 24ur.com Svojci od 17. novembra pogrešajo 39-letno Mojco Cajnko iz Ljubljane. Visoka je okoli 160 centimetrov, suhe postave in svetlih las čez ramena. Oblečena je bila v enodelno obleko, dolgo do gležnjev in v zeleni barvi z dolgimi rokavi. Nosila je črne čevlje, uporablja pa očala s črnim okvirjem. Vsi, ki imeli kakršnekoli informacije, to sporočite na najbližjo policijsko postajo ali interventno številk...

Sorodno































































































Oglasi Omenjeni Ljubljana

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Ana Bucik

Meta Hrovat

Peter Prevc

Anže Lanišek