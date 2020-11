Zdravnik proti skeptikom, ki dvomijo o rešitvi za konec epidemije SiOL.net Eden največjih pomislekov dela javnosti glede prihajajočega cepiva, ki bi lahko končalo epidemijo bolezni covid-19, je ta, da ga niso delali dovolj dolgo. "Vsi stadiji razvoja cepiva v povprečju trajajo od pet do deset let - kako so tega torej lahko naredili v manj kot letu dni?" se na spletu skeptično sprašuje marsikdo. Odgovor je pred dnevi ponudil priznani britanski zdravnik Mark Toshner.

Oglasi Omenjeni Farmacija

korona virus

Valicon

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Anže Lanišek

Ana Bucik

Peter Prevc

Janez Janša

Meta Hrovat