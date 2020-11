Prvakom je drugič v sezoni uspelo povezati dve zmagi in zmagati v gosteh SiOL.net Nogometaši Celja so v 12. krogu Prve lige Telekom Slovenije v gosteh premagali Domžale z 1:0 (0:0). Prvaki iz Celja so šele drugič v tej sezoni uspeli povezati dve prvenstveni zmagi, prav tako pa so sploh prvič prišli do polnega izkupička na gostujočih tleh.

Sorodno































































Oglasi