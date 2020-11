V Postojni kar 42 novih okužb Primorske novice Sobotni rezultati testiranj so danes pokazali doslej najvišje dnevno povečanje števila okuženih z novim koronavirusom v postojnski občini. Okužba je bila potrjena pri kar 42 občanih, od tega so tri dodatne okužbe zabeležili v domu upokojencev, ostale so razpršene, neuradno pa so povezane tudi z gasilci. Okužen je tudi postojnski župan Igor Marentič.

