Voditelji 20 najpomembnejših gospodarstev (G20) so se ob koncu dvodnevnega virtualnega vrha zavzeli za pravičen dostop do cepiva proti novemu koronavirusu za vse države. V sklepni izjavi so se zavzeli za sodelovanje pri raziskavah, razvoju, proizvodnji in distribuciji varnega in učinkovitega cepiva, zdravila in diagnostike za covid-19.