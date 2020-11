Cedevita Olimpija v podaljšku strla Igokeo SiOL.net V osmem krogu lige ABA so košarkarji Cedevite Olimpije po podaljšku s 103:92 premagali Igokeo. Novomeška Krka se je v četrtek pri Borcu v Čačku veselila tesne zmage, Koper Primorska je v soboto gostila Mego in izgubila po podaljšku. Krog bosta v ponedeljek z derbijem sklenila Partizan in Crvena zvezda.

