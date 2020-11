V nesrečah hudo poškodovana 17-letni voznik mopeda in 33-letni motokrosist 24ur.com Konec tedna so novomeški policisti obravnavali prometni nesreči, v katerih sta bila udeležena mladoletni voznik mopeda in 33-letni motokrosist. Zaradi neprilagojene hitrosti je 17-letnik v Žužembergu izgubil oblast nad mopedom in padel. Pri tem je bil hudo poškodovan in odpeljan v bolnišnico. 33-letnik pa je bil hudo poškodovan pri skoku na motokros progi.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Rudolf Maister

Karl Erjavec

Marjan Šarec