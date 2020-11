Moda na podelitvi nagrad AMA: visoki razporki in globoki dekolteji Zadovoljna.si Glavni modni trend na včerajšnji podelitvi ameriških glasbenih nagrad, ki se je odvijala v Microsoft Theatru v Los Angelesu, so bili brez dvoma visoki razporki in globoki dekolteji.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Microsoft Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Rudolf Maister

Karl Erjavec

Marjan Šarec