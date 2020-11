Bo Leipzig v torek povsem zagrenil življenje finalistu Lige prvakov? 24ur.com Čas je za Ligo prvakov in reprizo polfinala pretekle sezone. Spopad med PSG-jem in Leipzigom napoveduje izjemno zanimivo tekmo, za slovenske ljubitelje nogometa še toliko bolj zaradi nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla. Kako se bo tekma v Parizu razpletla, si boste lahko ogledali v torek ob 20.40 na Kanalu A in VOYO.

