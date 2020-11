V Pompejih odkrili dobro ohranjene ostanke gospodarja in sužnja Dnevnik Arheologi so našli ostanke dveh moških, ki sta pred skoraj 2000 leti umrla zaradi izbruha vulkana Vezuv, ki je pod seboj pokopal Pompeje. Eden od njiju naj bi bil moški na visokem položaju in po predvidevanjih raziskovalcev lastnik drugega - sužnja....

