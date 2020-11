Še več prestiža in tehnologije v eni najbolje prodajanih poslovnih limuzin Tehnozvezdje Avtor Tehnozvezdje Pred prevzemom za testno vožnjo sem šel mimo njega in ga skoraj zamenjal za kakšnega CLA. Tako zašiljen in dinamičen nos so zarisali novemu Mercedesovemu razredu E. Nobenega...

