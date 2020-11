Pobudniki protestov v Hongkongu spremenili mnenje in priznali krivdo RTV Slovenija Joshua Wong, Ivan Lam in Agnes Chow, vodilni aktivisti gibanja za demokracijo Hongkonga, so priznali krivdo za spodbujanje in organizacijo nedvoljenega zborovanja. Na lanskih, tudi nasilnih, protestih je več milijonov ljudi zahtevalo svobodne volitve.

