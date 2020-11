'Smrtonosna kombinacija nasilja in bolezni': na tisoče podhranjenih otrok se bori za preživetje 24ur.com Unicef opozarja na rekordno podhranjenost v Jemnu, kjer že pet let divja državljanska vojna, ki je povzročila eno najhujših humanitarnih kriz na svetu. Pandemija koronavirusa pa je krizo zgolj še poglobila. Skoraj 325.000 otrok, mlajših od pet let, je akutno podhranjenih in se bori za preživetje. Kolera in diareja ogrožata več kot 5 milijonov otrok.

