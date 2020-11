Ob dnevu generala Rudolfa Maistra marborski župan nagovoril občane Lokalec.si Ob današnjem državnem prazniku dnevu Rudolfa Maistra se spominjamo junaških dejanj generala in njegovih borcev, ki so pred 102 letoma tlakovali pot k združitvi Slovencev, je zapisano na Facebook strani mariborskega župana Saša Arsenoviča. Ta je skupaj s predsednico Zveze društev General Maister Lučko Lazarev Šerbec ob današnjem prazniku nagovoril občane in občanke Maribora. Nagovor […]

