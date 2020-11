Schwentnerjevo nagrado letos dobi Primož Premzl Lokalec.si Schwentnerjevo nagrado za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva letos prejme Primož Premzl. Premzl je “izjemen založnik, pomemben, zagnan in angažiran kulturni ustvarjalec in raziskovalec kulturne dediščine, tako za Maribor kot za Slovenijo”, piše v obrazložitvi nagrade, ki jo bodo razglasili ob odprtju Slovenskega knjižnega sejma. V Mariboru rojeni Premzl je založnik, galerist in […]

Sorodno













Oglasi