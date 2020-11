Zgodbe iz domov: osamljeni, izolirani in umazani, celo polulani in pokakani Svet 24 Pristojni zagotavljajo, da so težkim razmeram zaradi koronavirusa, ki vladajo po domovih za starejše, kos. Naša sogovornica iz društva Srebrna nit, v katerem si prizadevajo za dostojno starost, Biserka Marolt Meden, pa pravi, da je resnica daleč od teh besed – je boleča. Žalostna. Kruta.





Sorodno









































Oglasi