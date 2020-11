Istra gre z EPK naprej, a brez strategije Primorske novice Še preden se je danes začela izredna seja piranskega občinskega sveta, namenjena potrditvi istrske kulturne strategije Kultura.PIKA ter finalne kandidature Pirana in sosednjih občin za Evropsko prestolnico kulture, je bilo jasno, da projekta EPK svetniki ne bodo rešili. Že dopoldan so v spletne nabiralnike prispela obvestila, v katerih so svetniki potrdili, da ne bodo podprli kulturne strategije, ki pa je s kandidaturo tesno povezana.

