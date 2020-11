Umrla pionirka slovenske pediatrije Zora Konjajev Primorske novice Umrla je zdravnica Zora Konjajev, pionirka slovenske pediatrije, prejemnica srebrnega častnega znaka svobode Republike Slovenije za prispevek na področju neonatologije in častna meščanka Ljubljane, ki bi letos dopolnila 99 let, poročajo mediji. Organizirala in vodila je prvi regionalni center za nedonošenčke v Jugoslaviji.

